رئيس الفيفا: يتعين نقل موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولة أوروبا 2020

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو بأنه يتعين إجراء تغيير على موعد كأس العالم للأندية 2021، بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 إلى صيف 2021.

وقال إنفانتينو في بيان نشره الموقع الرسمي للفيفا: "يتعين علينا في الوقت الحالي تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولة يورو 2020".

وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ القرار في مرحلة لاحقة، عندما سيكون هناك المزيد من الوضوح بشأن الموقف، حول متى سيتم إعادة جدولة كأس العالم للأندية في وقت لاحق في عام 2021 أو 2022 أو 2023.

ووفقا للبيان، فإن الفيفا سيدخل في مناقشات مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، حول الموعد الجديد للبطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 حتى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال "يويفا" إن البطولة، التي سينافس فيها 24 منتخبا وكانت مقررة في 12 دولة عبر القارة العجوز من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، ستقام الآن في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

كما تقرر تأجيل عدة بطولات قارية، أبرزها كوبا أمريكا 2020.

المصدر: "رويترز"