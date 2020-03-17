"اليويفا" يعلق جميع مسابقات كرة القدم للأندية والمنتخبات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعليق كل مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات حتى إشعار آخر.

وبهذا ستتوقف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال "اليويفا": "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 (2021) والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس ستقام الآن في بداية يونيو بعد مراجعة تطورات الوضع".

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وأوضح أنه شكل "مجموعة عمل" تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية، لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "اليويفا" أن مجموعة العمل ستسعى "لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم".

Decisions on dates for other UEFA competitions, whether club or national team for men or women, will be taken and announced in due course. — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

ومن بين القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه "اليويفا"، هي كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوروبية الحالية ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق اليوم، تأجيل بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز