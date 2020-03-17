نيمار: فيروس كورونا لا يتحرك

حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أسوة ببعض نجوم الساحرة المستديرة الكبار، على توجيه رسالة توعية للجماهير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نيمار في "تدوينة" كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "فيروس كورونا لا يتحرك.. ولكن الناس هم من سيساهمون في انتشاره"، في إشارة إلى أن تحركات الناس وعدم التزامهم في منازلهم هو ما يساهم في انتشار المرض.

ووجه عدد من نجوم كرة القدم العالمية في الأسبوعين الماضيين عدة رسائل إلى الجماهير ومتابعيهم من أجل التحدث معهم عن أزمة فيروس كورونا، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، سيرخيو راموس قائد ريال مدريد وغيرهم.

وتقف النشاط الرياضي بشكل كامل تقريبا، بما فيها الدويات الخمس الكبرى في أوروبا لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إضافة إلى تعليق بطولات أخرى مبدئيا وتأجيل أخرى مثل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" إلى عام 2021، وكذلك كوبا أمريكا من صيف 2020 إلى 2021.

المصدر: وكالات