تقارير: أندية "الكالتشيو" ترفض دفع رواتب اللاعبين بعد إيقاف المنافسات

كشفت تقارير إعلامية، أن أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، لا تنوي دفع رواتب لاعبيها، بعد تعليق منافسات الدوري بسبب مخاوف من خطر انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق، نيكولو سكيرا، فإن رؤساء الأندية بهذه الطريقة، يريدون تقليل الخسائر بسبب تعليق المنافسات.

Tira aria di bufera tra i presidenti (in prima fila quelli di #LegaPro che hanno i minori ricavi ma anche #SerieB e #SerieA avallano) e l’#AIC: i club vogliono congelare gli stipendi dei calciatori, finché non si tornerà a giocare, in modo da far fronte alle perdite. #CoVid_19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2020

ويتوقع أيضا أن تمتنع أندية دوري الدرجة الثانية الإيطالي، عن دفع أجور لاعبيها.

هذا الإجراء يتنافى تماما مع توصيات رابطة اللاعبين، التي طالبت بدفع رواتب اللاعبين بانتظام على الرغم من توقف منافسات مسابقات كرة القدم في إيطاليا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تعليق كافة الأنشطة الرياضية في بلاده، بما فيها مباريات "الكالتشيو" حتى الثالث من أبريل المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وينفرد يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، بصدارة الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو الوصيف، وتسع نقاط عن إنتر ميلان الثالث، والذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: matchtv.ru