شاهد.. مدافع فالنسيا يودع زوجته بشكل مؤثر بعد إعلان إصابته بكورونا

بات الأرجنتيني إزيكييل غاراي، مدافع نادي فالنسيا، أول لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، يصاب بفيروس كورونا المستجد.

ودخل اللاعب البالغ 33 عاما، الحجر الصحي بشكل طوعي، وبعدها نشر صورة للحظة وداعه زوجته تمارا غورو.

ويظهر غاراي خلف باب زجاجي، ويرتدي قناعا، فيما تضع تمارا يدها على الباب وتحاول تقبيل زوجها.

وأرفق غاراي الصورة بتغريدة مؤثرة كتب فيها: "هي دائما معي بغض النظر عما يحدث.. أحبك كثيرا حبيتي".

والمثير أن تمارا، ترفض الخضوع لاختبار للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، على الرغم من أن احتمال إصابتها كبير جدا، بحكم احتكاكها المباشر مع زوجها.

المصدر: isport.ua