تقارير: "اليويفا" يبعث الأمل لليفربول وبرشلونة ويهدد موسم ريال مدريد

لا يزال الغموض يسيطر على موقف الكرة الأوروبية، وتحديدا على الدوريات الخمسة الكبرى، سواء باستكمال المسابقات المحلية أو إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، برئاسة السلوفيني ألكسندر سيفرين، سيناقش خلال الاجتماع الطارئ الذي سيعقده في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، أكثر من خيار بشأن موقف بطولة كأس أمم أوروبا 2020 واحتمالية تأجيلها، إلى جانب المسابقات القارية، والحديث بشأن معايير تحديد بطل كل دوري والمتأهلين للبطولات القارية.

UEFA to crown current leaders champions if leagues don't finishhttps://t.co/vMyqL7Lm2O — AS English (@English_AS) March 17, 2020

وأوضحت الصحيفة أن "اليويفا"، ينوي تقديم مقترح بتتويج متصدري الدوريات الأوروبية باللقب، وذلك حال إلغاء المسابقات المحلية، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي يفضلون أن يتخذ "اليويفا" القرار النهائي الذي يحدد صيغة الفائز باللقب لتجنب الصراعات.

وفي حال تقديم "اليويفا" لمقترحه والمصادقة عليه، فهذا يعني أن نادي ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وسينال نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا، كما سيواصل كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ هيمنتهما على لقب البطولة الفرنسية والألمانية، في حين سيحتفظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني، ليحرم غريمه التقليدي ووصيف "الليغا" حاليا، ريال مدريد من التتويج بلقب المسابقة المحلية الغائب عن خزائنه منذ العام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسات في جل الدوريات الأوروبية معلقة حاليا، بسب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات