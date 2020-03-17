شاهد كيف يشجع الكتالونيون ميسي في زمن الكورونا

يبدو أن جماهير نادي برشلونة لكرة القدم، قد بدأت تفتقد نجم فريقها، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لطالما سحرهم بلمساته وأمتعهم بأهدافه.

فبعد مضي أسبوع تقريبا على تأجيل مباريات برشلونة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حاولت مجموعة من السكان في إحدى مقاطعات كتالونيا، استحضار وتشجيع ميسي، من خلال الهتاف له وترديد اسمه بشكل متناسق من نوافذ منازلهم.

A whole neighborhood in Barcelona, Spain screaming "Messi Messsiiiii" together during lockdown and self quarantine, this is amazing.... 🤩 pic.twitter.com/Jm89dxaXQt — mx (NEW ACCOUNT) (@LeoMessi10i_) March 15, 2020

وبدت الأجواء والأصوات المتعالية من المنطقة السكنية، كتلك التي عادة ما تصنعها الجماهير الكتالونية في مدرجات ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة.

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أعلنت الأسبوع الماضي، تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل، كما قرر الاتحاد الأوروبي، تأجيل المباريات المتبقية في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا (بما فيها مباراة برشلونة وضيفه نابولي)، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT