بالأرقام.. أفضل 5 هدافين برازيليين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

نشر موقع "Globe Soccer" عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قائمة بأفضل خمسة لاعبين من البرازيل الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدر أغلى لاعب في العالم نيمار دا سيلفا النجم السابق لفريق برشلونة، والحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة برصيد 35 هدفا، متقدما بفارق أربعة أهداف عن وصيفه المعتزل ريفالدو النجم السابق لفريق برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا الإسبانيين وميلان الإيطالي وغيرها.

واحتل المعتزل ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد وميلان الإيطالي سابقا المرتبة الثالثة برصيد 30 هدفا، وتلاه القناص المعتزل ماريو جارديل هداف الثنائي البرتغالي بورتو وسبورتينع لشبونة، في المركز الرابع برصيد 29 هدفا، ومن ثم جيوفاني إلبر هداف بايرن ميونخ الألماني، في المرتبة الخامسة برصيد 27 هدفا.

المصدر: "@globesoccer"