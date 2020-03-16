الشقراء مقتحمة نهائي دوري الأبطال تنشر صورة فاضحة من الحجر الصحي (فيديو)

أدخلت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي، التي اشتهرت باقتحامها أرض الملعب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، الحجر الصحي مع صديقة لها بسبب فيروس كورونا.

ونشرت كينزي فولانسكي صورة متاحة على صفحتيهما، نعتذر عن نشرها، مع صديقتها عارضة الأزياء روز عبر صفحتيهما على "إنستغرام" في آن واحد وهما عاريتان.

وعلقت روز التي يتابع صفحتها على موقع "إنستغرام" 13.5 مليون شخص على الصورة بعبارة: "شريكتي في الحجر الصحي".

يذكر أن كينزي فولانسكي اشتهرت باقتحامها وهي شبه عارية، أرض ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، بين الفريقين الإنجليزيين ليفربول وتوتنهام (2-0).

المصدر: وكالات