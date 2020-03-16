وفاة مصمم "الملعب الأولمبي في برشلونة" بكورونا

قضى المعماري الإيطالي الشهير فيتوريو غريغوتي أمس الأحد نحبه في مستشفى سان جيوزيبي بمدينة ميلانو بعد إصابته بالتهاب رئوي، عن عمر 92 عاما، بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن زوجة المعماري الشهير ماريانا ماتزا، تتلقى بدورها الرعاية الطبية في نفس المستشفى، دون أن توضح طبيعة حالتها.

AFP BORIS HORVAT

ويشتهر فيتوريو غريغوتي بالعديد من الأعمال حول العالم مثل مسرح ديغلي اركيمبولدي في ميلانو، بينما ترجع شهرته وارتباطه بكرة القدم، إلى تصميمه ملعب "لويجي فيراريس" في مدينة جنوى الإيطالية، وذلك عندما تم هدم الملعب بالكامل وإعادة تشكيله استعدادا لاستضافة إيطاليا كأس العالم 1990.

كما ساهم المعماري الإيطالي الشهير في تصميم ملعب "يويس كومبانيس"، أو المعروف بـ"الملعب الأولمبي في برشلونة".

ويعتبر "يويس كومبانيس" هو الملعب الرئيسي الذي جرت فيه منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 في مدينة برشلونة.

وكذلك صمم فيتوريو غريغوتي ملعب مراكش في المغرب، وهو ملعب متعدد الاستخدامات مثل مباريات كرة القدم ولديه القدرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية، وبدأ تشييده في عام 2003 وتم افتتاحه في يناير 2011.

AFP FADEL SENNA

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا وأدى إلى وفاة نحو 2000 شخص، وإصابة أكثر من 24 ألف شخص.

وتشهد إيطاليا حالة طوارئ وإغلاق كامل للحدود وحظر صارم للتجوال لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات