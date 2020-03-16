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اتحاد لاعبات التنس المحترفات يعلق المنافسات بسبب كورونا

الرياضة

اتحاد لاعبات التنس المحترفات يعلق المنافسات بسبب كورونا
PorscheTennis/Twitter.com
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أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين، تعليق منافساته حتى الثاني من مايو المقبل، حيث يستمر توقف الأحداث الرياضية على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، إن بطولات مقررة في شتوتغارت، وإسطنبول، وبراغ، لن تجرى في موعدها.

وأضاف: "سنتخذ قرارنا خلال الأسبوع الحالي بشأن بقية البطولات المقررة في أوروبا على الملاعب الرملية، وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب ومدى تأثيره على موسم بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات".

وأثر تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بنحو 6500 شخص حول العالم حتى الآن، سلبا على العديد من الأحداث الرياضية، فدفع إلى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، بينها البطولات الأوروبية لكرة القدم، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسباقات الفورمولا واحد، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

المصدر: رويترز

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