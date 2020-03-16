وفاة المدرب الإسباني فرانسيسكو غارسيا عن عمر 21 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا

نعى فريق ملقا الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، مدرب فريق شباب "أتلتيكو بوتادا ألتا" بمدينة ملقا، الشاب فرانسيسكو غارسيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعبر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن تعازيه لأسرة المدرب الشاب غارسيا وأصدقائه.

Desde el Club queremos trasladar al @AtlPortadaAlta nuestro más sentido pésame por la pérdida de uno de sus técnicos, Francisco García, así como mandar un cálido abrazo a sus familiares y amigos.



Entre todos debemos frenar al #COVIDー19.



DEP — Málaga CF (@MalagaCF) March 16, 2020

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، والذي عمل كمدرب لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا، توفي متأثرا بإصابته بكورونا.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم مع إصابته بأعراض كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في مقاومة الفيروس.

[#RIP🙏] Le jeune entraîneur l'Atlético Portada Alta, Francisco Garcia (21 ans) est décédé du Coronavirus. Il souffrait par ailleurs d’une autre pathologie.



(@marca)

🔗 https://t.co/taUuGXpyhwpic.twitter.com/FS1SwRJ6Yu — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 16, 2020

ونوهت أن غارسيا هو الضحية السابعة للوباء في إقليم الأندلس، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

يذكر أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات