تصنيف أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى

كشف مركز الدراسات الرياضية السويسري "CIES"، قائمة أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم.

ووضع التصنيف، بالاعتماد على أغلى 20 لاعبا في صفوف كل فريق، وتم تحديد قيمة اللاعبين من خلال خوارزمية طورها مركز "CIES".

وتصدر نادي ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قائمة أغلى الأندية في الدوريات الأوربية الكبرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 20 لاعبا في صفوفه نحو 1.405 مليار يورو.

وحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني، وتبلغ قيمة أغلى لاعبيه حوالي 1.361 مليار يورو، ثم جاء برشلونة ثالثا (1.17 مليار يورو).

وفيما يلي قائمة أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى:

1- ليفربول – 1.405 مليار يورو

2- مانشستر سيتي – 1.361 مليار يورو

3- برشلونة – 1.17 مليار يورو

4- ريال مدريد – 1.1 مليار يورو

5- تشيلسي – 1.008 مليار يورو

6- مانشستر يونايتد – 1.007 مليار يورو

7- باريس سان جيرمان – 919 مليون يورو

8- أتلتيكو مدريد – 836 مليون يورو

9- توتنهام - 787 مليون يورو

10- يوفنتوس – 783 مليون يورو.

المصدر: sports.ru