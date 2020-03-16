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بعيدا عن كورونا.. رونالدو يعيش أجواء مرعبة في "جزيرة ماديرا"

الرياضة

بعيدا عن كورونا.. رونالدو يعيش أجواء مرعبة في
AFP RUI SILVA
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كشف تقرير صحفي إسباني، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، عاش أجواء خطر جديد، خلال فترة تواجده في البرتغال.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن رونالدو الذي يتواجد في حجر صحي بمدينة فونشال في جزيرة ماديرا البرتغالية، عاش عن قرب أجواء خطر جديد تمثل في الزلزال الذي ضرب جزيرة ماديرا بقوة 3.8 ريختر، أمس الأحد، فقد كان على بعد 49 كيلو مترا فقط من مركز الهزة الأرضية.

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وعاش الدون في أجواء متوترة بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، وإصابة زميله دانيلي روغاني بالوباء.

ويتواجد رونالدو في البرتغال إلى جانب والدته دولوريس أفيرو التي أصيبت بسكتة دماغية مطلع الشهر الجاري، قبل أن يدخل في حجر صحي بعد تأكد إصابة زميله روغاني بكورونا، وتوقف الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات 

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