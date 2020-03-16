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روني يروي جانبا مما قضاه في الأيام الخوالي مع رونالدو في مانشستر  

الرياضة

روني يروي جانبا مما قضاه في الأيام الخوالي مع رونالدو في مانشستر  
AFP TORU YAMANAKA
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استذكر النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم واين روني، جانبا من اللحظات التي لا تنسى وقضاها مع زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

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ونقلت صحيفة "Daily Mail" عن روني قوله: "عندما انتقلت إلى مانشستر يونايتد، غالبا ما كنا نذهب أنا وكريستيانو معا إلى التدريبات والمباريات. أتذكر كيف توقفنا عند "الماكدونالدز" عشية إحدى المباريات، لأنه أراد أكل بيغ ماك".

وأضاف اللاعب الحالي لفريق "ديربي كاونتي" الإنجليزي: "كان رونالدو يحاول زيادة وزنه لأنه كان نحيفا جدا وكنت أقود السيارة وكان علي أن أذهب من طريق "ماكدونالدز" لشراء بيغ ماك".

يذكر أن رونالدو وروني توجا بقميص مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بلقب دوري أبطال أوروبا "موسكو 2008" على حساب الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي بفوزه عليه بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات 

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