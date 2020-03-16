رسميا.. "الكاف" يكشف مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الاثنين، عن الملعبين اللذين سيستضيفان المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2019/2020.

وقال "الكاف" في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "إعلان هام.. ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية يستضيف نهائي دوري الأبطال لموسم 2019/20 يوم 29 مايو".

🚨 إعلان هام



ستاد جابوما بمدينة دوالا، الكاميرون يستضيف نهائي دوري الأبطال 2019/20 #TotalCAFCL يوم 29 مايو pic.twitter.com/ECldlzpCv1 — CAF - AR (@caf_online_AR) March 16, 2020

وفي تغريدة أخرى، نشر "الكاف"، صورة لملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية، وأرفقها بتعليق: "ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، يستضيف نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2019/20 يوم 24 مايو".

🚨 إعلان هام



ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط، المغرب يستضيف نهائي كأس الكونفدرالية 2019/20 #TotalCAFCC يوم 24 مايو pic.twitter.com/tDdTjrXVwC — CAF - AR (@caf_online_AR) March 16, 2020

وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها نهائي المسابقتين القاريتين من مباراة واحدة، بدلا من نظام مباراتي الذهاب والإياب.

وانحصرت المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بين أربعة أندية، حيث يواجه الزمالك المصري نادي الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي الأول، فيما يلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف النهائي الثاني.

وتقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب، على أن تقام مواجهتا الإياب أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

أما في مسابقة كأس الكونفدرالية، فسيلعب نهضة بركان المغربي ضد مواطنه حسنية أكادير، وحوريا الغيني ضد بيراميدز المصري، ليتأهل فريقان من بين الأربعة للمباراة النهائية.

المصدر: موقع "الكاف"