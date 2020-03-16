ما حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات مجانية لعلاج المصابين بكورونا؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بأنباء تفيد بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قرر تحويل جميع فنادقه إلى مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "ماركا" واسعة الانتشار في إسبانيا، السبت الماضي، خبرا قالت فيه، إن رونالدو وضع جميع الفنادق التي يمتلكها في بلاده تحت خدمة المشافي لعلاج المصابين بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أن اللاعب الدولي البرتغالي، سيتكفل أيضا بدفع رواتب الأطباء والموظفين وتكاليف المعدات والأدوية من جيبه الخاص، لمساعدة السلطات الصحية في بلاده، على التعامل مع هذه الأيام العصيبة.

هذه الأنباء والإشاعات سرعان ما نفتها الصحف البرتغالية، وبعض الصحفيين الموثوقين على غرار مانو ساينز.

وقال ساينز، الذي عادة ما يكون سباقا في نشر أخبار عن رونالدو وفريقه السابق ريال مدريد، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "خبر تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات ليس صحيحا.. هذه أخبار مزيفة".

No es verdad que Cristiano vaya a convertir sus hoteles de Portugal en hospitales. Fake news. #YoMeQuedoEnCasa — Manu Sainz (@Manu_Sainz) March 15, 2020

من جهته، علق الصحفي الرياضي فيليب كايتانو، على تلك الإشاعات قائلا: "أخبار وهمية أخرى. هذا ليس صحيحا. لكن لماذا لا يقوم الصحفيون بالعمل كما تعلموه (تأكيد المعلومات)".

Mais uma fake news. Isto não é verdade. Mas porque é que os jornalistas não fazem o trabalho da forma como aprenderam (confirmar as informações, o que dá trabalho) e só seguem o que surge em fontes não fidedignas? https://t.co/YzUGAoBw1x — Filipe Caetano (@filicaetano) March 15, 2020

أما الصحفي كريستوف تيرور، فقد كتب في تغريدة على "تويتر": "تم نفي هذه الإشاعات في البرتغال، وفي نفس الوقت، قامت صحيفة ماركا (التي كانت سباقة في نشرها) بحذف الخبر".

Reported as fake in Portugal, in the meantime deleted by Marca (who made it a viral story). https://t.co/Iq7QAkDImD — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) March 15, 2020

وكان رونالدو وجه رسالة إلى محبيه، في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث طالبهم الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الحكومات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الحالي، دون أن يعلن عن أي مبادرة لمساعدة المصابين.

وأودى تفشي فيروس كورونا، بحياة نحو 6400 شخص حول العالم، كما أثر على العديد من الأحداث خاصة الرياضية منها، ودفع إلى إلغاء بعضها وإرجاء آخر.

المصدر: تاس + مواقع التواصل