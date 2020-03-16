تعليق النشاط الكروي في البرازيل بسبب كورونا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الأحد، إيقاف جميع المباريات حتى إشعار آخر، بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو في بيان "نعرف ونقبل المسؤولية التي يتحملها عالم كرة القدم في مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 في البرازيل".

وأضاف أن "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سيبقى على اتصال دائم مع وزارة الصحة، وسنتعاون معا لمساعدة البلاد والرياضة للتغلب على التحدي الذي يمثله الوباء".

وأجريت العديد من المباريات المهمة خلف أبواب موصدة في عطلة نهاية الأسبوع في البرازيل، بينها "ديربي" ساو باولو مع سانتوس.

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وأثر تفشي فيروس "كوفيد -19"، الذي أودى بنحو 6400 شخص حول العالم، سلبا على العديد من الأحداث الرياضية، فدفع إلى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، بينها البطولات الأوروبية لكرة القدم، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسباقات الفورمولا واحد، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

المصدر: وكالات