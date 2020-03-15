لوكوموتيف موسكو يتغلب على روستوف بثلاثية في عقر داره (فيديو)

تغلب لوكوموتيف موسكو على مضيفه روستوف بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية لوكوموتيف كل من سيرغي بيسياكوف بالخطأ في مرماه، ورفعت جمال الدينوف والبولندي غريغور كريشوياك في الدقائق 34 و38 و42 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد البلغاري إيفيلين بوبوف من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 41 نقطة وصعد لوصافة الدوري، فيما توقف رصيد روستوف عند 38 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز.

С победой, красно-зелёные! ❤️💚



Берём три очка в принципиальном матче с «Ростовом»! 💪🏻#РостовЛоко 1️⃣:3️⃣ pic.twitter.com/V2zuyrrC5Q — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020

المصدر: sportbox.ru