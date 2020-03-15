الاتحاد الإيطالي سيطلب تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا اليوم الأحد، إن الاتحاد سيطلب تأجيل بطولة الأمم الأوروبية 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا على أمل إكمال موسم دوري الدرجة الأولى.

وقال غرافينا لشبكة سبورت ميدياست التلفزيونية: "سنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا تأجيل بطولة أوروبا 2020. سنحاول إكمال الموسم لأنه العدل والأمر الصائب بعد التضحيات الكبيرة والمالية التي قدمتها أنديتنا".

وتوقفت أغلب الدوريات في أوروبا نتيجة انتشار فيروس كورونا، بما فيها الدوري الإيطالي.

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وسينضم ممثلو الأندية وبطولات الدوري واللاعبين إلى الاتحادات الوطنية في مؤتمر طارئ عبر الهاتف ينظمه "اليويفا" يوم الثلاثاء، وستشمل مناقشات المؤتمر جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك يورو 2020 المقرر إقامته بين 12 يونيو و12 يوليو.

وقال غرافينا إنه يتمنى إنهاء "الكالشيو" بحلول 30 يونيو لكنه لم يستبعد تمديد ومن البطولة لشهر آخر.

المصدر: رويترز