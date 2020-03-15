في زمن كورونا.. لاعبو فريق يحتجون بالكمامات على إجبارهم على اللعب (صور)

نزل لاعبو غريميو البرازيلي إلى أرض الملعب اليوم الأحد، وهم يرتدون الكمامات احتجاجا على إجبارهم على خوض مباراة لكرة القدم، رغم تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وخرج لاعبو غريميو بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي من النفق إلى داخل الملعب لمواجهة ساو لويز وهم يرتدون كمامات بيضاء.

Grêmio FBPA/twitter

ونقل موقع "يو.أو.إل" البرازيلي عن باولو لوز مدير الكرة بنادي غريميو قوله: "هذا الاحتجاج من اللاعبين بنزولهم أرض الملعب وهم يرتدون الكمامات، يوضح ضمنيا دعمنا لإيقاف البطولة. الحياة يجب أن تكون هي الأولوية".

Grêmio FBPA/twitter

ولم يسمح بحضور الجماهير في ملعب غريميو في المباراة التي أقيمت في بطولة مقاطعة جاوتشو، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

ويأتي الاحتجاج في بداية شكوى الأندية واللاعبين في أمريكا الجنوبية ضد قرارات مسؤولي كرة القدم بمواصلة البطولات لكن بدون حضور الجماهير.

Grêmio FBPA/twitter

Grêmio FBPA/twitter

المصدر: رويترز