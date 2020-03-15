لاعب في الدوري الإيطالي يتقمص دور البطل ويقبض على أحد اللصوص

ذكر تقرير إيطالي أن البولندي تياغو كيونيك لاعب فريق سبال، استطاع القبض على أحد اللصوص في شوارع بلدة فيريرا الإيطالية أمس السبت.

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا" الإيطالية، قام كيونيك بملاحقة اللص واستطاع القبض عليه بعد أن حاول الأخير السطو على أحد المتاجر في بلدة فيريرا في ظل حالة الطوارئ التي تم فرضها خلال الفترة الأخيرة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن كيونيك قام بتقييد اللص حتى وصول سيارة الشرطة واعتقاله.

#SPAL defender Thiago Cionek earned a commendation from the Mayor of Ferrara after he chased down and caught a criminal trying to rob a store https://t.co/ihC5JXIoTP#SerieA#Polandpic.twitter.com/kXmGuiGLuI — footballitalia (@footballitalia) March 15, 2020

وقال عمدة فيريرا ألان فابري عن الواقعة: "بعدما علمت بالأمر تواصلت مع كيونيك فورا لأشكره بشكل شخصي على ما قام به. ما قام به عمل رائع للغاية والذي يجعل الأمر استثنائيا بشكل أكبر هو الوضع العصيب الذي نعيشه في إيطاليا في الفترة الأخيرة ولكن هذا لم يمنعه من القيام بهذا العمل الشجاع والذي يعني اهتمامه بما يحدث في المدينة".

ولاقى خبر قبض كيونيك على اللص تفاعلا في الوسط الكروي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا في ظل توقف النشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا، وأجمعت الكثير من التعليقات بأن كيونيك أبدى جاهزية ولياقة بدنية عالية في هذا الاختبار.

المصدر: football-italia.net