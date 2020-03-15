الاتحاد السويسري لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد إصابة رئيسه دومينيك بلانك بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان أن بلانك البالغ 70 عاما شعر بالتهاب في الحلق وسعال خفيف فخضع للفحص الطبي الذي أثبت إصابته بفيروس كورونا.

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وأضاف البيان أن بلانك حاليا في الحجر الصحي في منزله، وحالته مستقرة.

وكان الاتحاد الصربي لكرة القدم قد أعلن أمس السبت، عن إصابة رئيسه سلافيش كوكيز بفيروس كورونا المستجد.



المصدر: Swiss National Football Teams/instagram