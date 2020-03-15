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تسليم شعلة أولمبياد 2020 خلف أبواب مغلقة في أثينا

الرياضة

تسليم شعلة أولمبياد 2020 خلف أبواب مغلقة في أثينا
Globallookpress Eurokinissi
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أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية اليوم الأحد، أن مراسم تسليم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 ستتم في أثينا الأسبوع المقبل خلف أبواب مغلقة، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وألغت اليونان يوم الجمعة الماضي، مسيرة الشعلة الأولمبية داخل البلاد، لتجنب جذب أعداد كبيرة من الجماهير‭ ‬بعد يوم من إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو في أولمبيا اليونانية القديمة.

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المصدر: رويترز

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