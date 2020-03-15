احتجاز عائلة أحد لاعبي الدوري الإنجليزي خلال سطو مسلح على منزله (صور)

ذكرت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أن أسرة البلجيكي يان فيرتونغن لاعب توتنهام الإنجليزي احتجزت لفترة قصيرة ليلة الثلاثاء الماضية تحت تهديد السكاكين خلال عملية سطو مسلح على منزلها.

وذكرت الشرطة أن أربعة رجال يرتدون الأقنعة ومسلحين بالسكاكين اقتحموا منزل فيرتونغن بينما كانت زوجة اللاعب البلجيكي الدولي وأطفاله بداخله.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في ألمانيا للمشاركة مع فريقه في المباراة ضد لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي حسمها الفريق الألماني بثلاثية نظيفة.

وقال متحدث باسم توتنهام: "إننا ندعم يان وأسرته خلال هذا الوقت العصيب. ونشجع كل من لديه معلومات تقديمها لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها".

وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه "تم استدعاء الشرطة إلى عنوان منزل في الساعة 7:49 مساء في العاشر من مارس بعد الإبلاغ عن عملية سطو".

وأضاف: "حضر عناصر الشرطة. وأفيد بأن أربعة رجال يرتدون الأقنعة، مسلحين بالسكاكين، دخلوا عنوة إلى المنزل وسرقوا عدة مقتنيات قبل مغادرتهم".

وقال: "لم يصب أحد بجروح. وكان المشتبه بهم قد غادروا المكان قبل وصول عناصر الشرطة. ولم تحدث اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة".

المصدر: أ ف ب