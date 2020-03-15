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سوتشي يصعق كراسنودار بثنائية في الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

سوتشي يصعق كراسنودار بثنائية في الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik Артур Лебедев
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حقق سوتشي فوزا ثمينا على ضيفه كراسنودار بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من الإكوادوري كريستيان نوبوا وأندريه موستوفوي في الدقيقتين 47 و90+3 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، أنعش سوتشي حظوظه في البقاء بدوري الأضواء بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة وقفز من المركز الـ15 قبل الأخير إلى المركز الـ11 على جدول الترتيب، فيما توقف رصيد كراسنودار الوصيف عند 41 نقطة وبفارق 9 نقاط عن زينيت صاحب الصدارة.

المصدر: rsport.ria.ru

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