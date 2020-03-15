الأطباء ورابطة اللاعبين يهاجمون الأندية الإيطالية

حذر أطباء الدوري الايطالي لكرة القدم السبت بالإجماع من عودة الأندية إلى التمارين، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى عشرة لاعبين في "الكالتشيو".

وجاء في بيان الأطباء: "يعبر أطباء الدوري الإيطالي عن مخاوفهم العميقة بشأن صحة موظفي الأندية حال استئناف التمارين والتجمعات قريبا".

وأضاف: "لذلك ينصح الأطباء بالإجماع بعدم استئناف التمارين، حتى حدوث تحسن واضح في حالة الطوارئ".

وأصيب أربعة أعضاء من فيورنتينا بالفيروس منهم المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ومعالج فيزيائي في النادي.

وجاءت فحوصات مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني إيجابية مطلع الأسبوع، وستة لاعبين من سمبدوريا آخرهم فابيو ديباولي.

وتم تعليق منافسات الدوري الإيطالي وكل الرياضات في البلاد حتى الـ3 من أبريل.

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لكن رابطة اللاعبين انتقدت بشدة "الوضع المتناقض" من خلال ضغط بعض الأندية على اللاعبين للعودة الى التمارين.

وجاء في بيان الرابطة "كما يسيء هذا الأمر إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية، الأطباء، الممرضين والعاملين الصحيين الذين يتوسلون إلينا للبقاء في منازلهم".

وأضاف: "يتعين على الأندية إيضاح ما هي المصلحة الوطنية في إبقاء الرياضيين بلياقة جيدة، فيما من المتوقع عدم عودتهم إلى اللعب قبل منتصف أبريل.. هذا يعني أنهم يعيشون على كوكب مختلف".

وفي هذا الوقت، أشارت تقارير إلى أن البطولة ستستأنف في 2 مايو وراء أبواب موصدة وتختتم بنهاية يونيو، لكن هذا الأمر يتوقف على تأجيل كأس أوروبا الصيف المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، الترتيب مع 63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو مفاجأة الموسم، و9 نقاط عن إنتر الثالث الذي خسر آخر مباراتين ويملك مباراة مؤجلة.

المصدر: " أ ف ب"