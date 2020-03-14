تقرير: موعد جديد لكأس الأمم الأوروبية 2020 على طاولة "اليويفا"

كشف تقرير بريطاني اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يدرس تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن هناك نية لدى "اليويفا" لتأجيل كأس الأمم الأوروبية المقررة الصيف المقبل إلى ديسمبر من العام الجاري.

Exclusive: Uefa consider staging Euro 2020 in December as major cancellations pile up | @Tom_Morgs@mcgrathmike@NHoultCricket & @GavinMairs report on the latest disruptions to the sporting calendarhttps://t.co/7id0Ym7jc5 — Telegraph Football (@TeleFootball) March 14, 2020

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وأشار التقرير إلى أنه من الصعب عمليا أن تختتم الدوريات الأوروبية في الوقت المناسب لبدء البطولة، كما هو مخطط لها في 12 يونيو المقبل، نظرا لتأجيل معظم الدوريات في القارة العجوز بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت بأن "اليويفا" سيتخذ خلال اجتماعه الاستثنائي في الـ17 من الشهر الجاري قرارا بتأجيل "يورو 2020" لمدة عام، لتقام في 2021.

ومن المقرر حتى الآن أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وبمشاركة 24 منتخبا، والمدن هي: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وبطرسبورغ".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالات