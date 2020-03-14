مدرب منتخب إيطاليا السابق: معظم أفراد عائلتي أصيبوا بفيروس كورونا

كشف تشيزاري برانديلي مدرب فريقي فيورنتينا وجنوى ومنتخب إيطاليا السابق، عن إصابة العديد من الأشخاص المحيطين به بفيروس كورونا، وفقدانه بعض أصدقائه بسبب الفيروس.

وقال برانديلي في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد فقدت أصدقائي، إنه شيء مؤثر خاصة بالنسبة لأفراد الأسرة الذين لم يتمكنوا حتى من البقاء على مقربة من أحبائهم في الثواني الأخيرة من حياتهم".

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وأضاف: "بين الأشخاص الثلاثة المفقودين الذين عرفتهم، كان اثنان من مشجعي فيورنتينا ولم يفوتوا أي مباراة عندما كنت مدربا للفريق. الآن يمكننا أن نساعد في مكافحة الفيروس بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأي حد".

وتابع قائلا: "قبل عشرين يوما جئت إلى فلورنسا وبقيت هنا. معظم أفراد عائلتي وأعمامي وأبناء عمومتي مصابون بفيروس كورونا، لكنهم بخير".

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء الجمعة.

المصدر: وكالات