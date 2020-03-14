زينيت يكتسح أورال بسباعية في الدوري الروسي (فيديو)

حقق زينيت بطرسبورغ فوزا عريضا على ضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سباعية زينيت كل من الإيراني سردار أزمون "هاتريك" وأرتيوم دزيوبا "هدفين" والبرازيلي مالكوم وسيباستيان دريوسي في الدقائق 8 و12 و15 و27 و61 و69 و72، فيما سجل هدف أورال اليتيم أندريه بانيوكوف من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، عزز زينيت صدارته برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد أورال عند 25 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru