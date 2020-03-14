الروسي غولوفين يمدد عقده مع موناكو الفرنسي حتى 2024

أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم السبت تمديد عقد نجمه الدولي الروسي ألكسندر غولوفين لعام إضافي لينتهي عقده الجديد في 30 يونيو 2024.

🔴⚪️ AS Monaco are delighted to announce that Aleksandr Golovin has signed a one-year contract extension. Our Russian international's new deal with us runs until June 2024.



ℹ️ ➡️ https://t.co/2QTMSlqPwJpic.twitter.com/nGVctByUI5 — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) March 14, 2020

إقرأ المزيد

ولعب غولوفين البالغ 23 عاما مع فريق الإمارة الفرنسية هذا الموسم في 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقام بـ4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن غولوفين انتقل إلى موناكو قادما من فريق تسيسكا موسكو صيف 2018، بعقد لخمس سنوات، وراتب سنوي يقدر بمليوني يورو سنويا، وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ روسيا حتى الآن.

المصدر: AS_Monaco/twitter











