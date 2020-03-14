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الروسي غولوفين يمدد عقده مع موناكو الفرنسي حتى 2024

الرياضة

الروسي غولوفين يمدد عقده مع موناكو الفرنسي حتى 2024
Globallookpress Panoramic
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أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم السبت تمديد عقد نجمه الدولي الروسي ألكسندر غولوفين لعام إضافي لينتهي عقده الجديد في 30 يونيو 2024.

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ولعب غولوفين البالغ 23 عاما مع فريق الإمارة الفرنسية هذا الموسم في 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقام بـ4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن غولوفين انتقل إلى موناكو قادما من فريق تسيسكا موسكو صيف 2018، بعقد لخمس سنوات، وراتب سنوي يقدر بمليوني يورو سنويا، وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ روسيا حتى الآن.

المصدر: AS_Monaco/twitter






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