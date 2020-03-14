سبارتاك موسكو يتغلب على أورينبورغ بثلاثية في عقر داره (فيديو)

تغلب سبارتاك موسكو على مضيفه أورينبورغ بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أورينبورغ باب التسجيل عن طريق الغاني جويل فامييه في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن يقلب سبارتاك الطاولة على مضيفه رأسا على عقب ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق كل من الأرجنتيني إزكويل بونسي والسويدي جوردان لارسون ورضوان ميرزوف في الدقائق 44 و71 و90+4 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أورينبورغ عند 23 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru