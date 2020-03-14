إصابة رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم اليوم السبت، عن إصابة رئيسه سلافيش كوكيز بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الصربي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" في بيان أصدره: "ثبت أن عينة سلافيش كوكيز إيجابية ويخضع للفحص الطبي وهو في حالة جيدة".

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وأضاف البيان: "نتمنى له التعافي سريعا، ونناشد كل الأندية والرياضيين التعامل بمسؤولية للتقليل من أضرار وباء كورونا".

يذكر أن الدوري الصربي من المسابقات القليلة في أوروبا التي لم تتأجل أو تلغى مبارياتها حتى الآن، رغم أن مباريات اليوم السبت تلعب بدون جماهير، بقرار حكومي صدر أمس الجمعة.

المصدر: رويترز