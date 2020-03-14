تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في الدوري الإسباني "الليغا"

أعلن ​ديبورتيفو ألافيس​ الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة اثنين من العاملين في النادي​ بفيروس ​كورونا​ المستجد دون تسميتهما.

وجاء في بيان النادي الإسباني: "أجرينا التحاليل لجميع أعضاء ديبورتيفو ألافيس، نتيجة للحالة الصحية الطارئة، واثنان من العاملين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا".

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 — Deportivo Alavés (@Alaves) March 14, 2020

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وأضاف: "حالتهما جيدة، ولم يظهر عليهما أعراض الفيروس، ولكن العينات أثبتت الإصابة به، وسيتم عزلهما عن الفريق".

وختم البيان: "الأسبوع المقبل سيخضع باقي أعضاء الفريق للاختبارات، ولن يتم خوض أي تدريبات حتى نتعرف على النتائج النهائية".

المصدر: وكالات