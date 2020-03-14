بعد 5 أهداف.. رونالدينيو يتحول لهداف مسجون والجائزة "خنزير" (صور+فيديو)

في أوروبا بالكاد يمكن رؤية أي مباراة بكرة القدم، ولكن في باراغواي سجل الأسطورة البرازيلي ونجم برشلونة السابق رونالدينيو 5 أهداف في بطولة ودية بأحد السجون بعد اعتقاله بتهمة التزوير.

ولم يكن الأمر بالمستغرب أن يصبح رونالدينيو البالغ 39عاما، رجل المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة 11-2، حيث لم يشارك البرازيلي في المباراة فقط بل ترك بصمته كأبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته 6 تمريرات حاسمة.

أما عن جائزة البطولة الداخلية فكانت عبارة عن خنزير بلغ وزنه 16 كيلو غراما، وفقا لموقع watson.ch.

ولا يزال النجم الكروي المعتزل رهن الاعتقال في باراغواي مع شقيقه روبرتو لمحاولتهما دخول البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة.

El viernes de Ronaldinho en la cárcel de Asunción:

- Se estrenó en el torneo relámpago de futsal.

- Un policía le prestó los botines.

- Su equipo ganó la final 11 a 2.

- Cuentan que marcó 8 goles y asistió en los tres restantes.

- Se coronó campeón y se ganó el lechón de 16 kilos pic.twitter.com/zVR53NB1zM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 14, 2020

Amigos, esto es REAL 😳🔟 |



Todo futbolero conoce esta jugada que hizo Ronaldinho en el partidito con los presos.



¡QUÉ MOMENTO PARA ESTAR VIVO! pic.twitter.com/i2DFkzRrZG — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

¿ALGUNA VEZ LO HABRÁN SOÑADO?



Inédito vídeo de Ronaldinho Gaúcho jugando fútbol en la Agrupación Especializada pic.twitter.com/gChAI7E43A — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

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وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري (جنوب البرازيل).

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، من كأس عالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

المصدر: watson.ch