تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الألماني "البوندسليغا"

سجل الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" أول إصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن نادي بادربورن إصابة لاعبه لوكا كيليان البالغ 20 عاما بالفيروس اليوم الجمعة.

وأكد نادي بادربورن في بيان عبر موقعه الرسمي في "تويتر"، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية لاحتواء الفيروس.

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وأوضح بادربورن أيضا، أنه سيلزم كافة لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني، والعاملين مع الفريق، بالخضوع لاختبارات طبية للاطمئنان على سلامة الجميع.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأجيل كافة المسابقات المتعلقة بكرة القدم في ألمانيا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت 3 حالات مصابة، قد ظهرت في وقت سابق بدوري الدرجة الثانية الألماني، تمثلت في تيمو هوبيرز وجانيس هورن من هانوفر، وفابيان نورنبيرغر من نورنبيرغ.

المصدر: وكالات



