أسطورة البياثلون الفرنسي فوركاد يعلن اعتزاله

قرر أسطورة رياضة البياثلون الفرنسي مارتين فوركاد الفائز بخمس ذهبيات أولمبية، و13 ذهبية في بطولة العالم، أن يضع حدا لمسيرته عن 31 عاما.

وتوجه فوركاد الذي توج بثلاث ذهبيات في الأولمبياد الشتوي الأخير عام 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ليضيفها إلى ذهبيتين في ألعاب سوتشي 2014، توجه إلى جمهوره برسالة على تويتر اليوم الجمعة قال فيها: "شكرا على الرحلة. حان الوقت للوداع".

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

وسيضع فوركاد حدا لمسيرته غدا السبت بعد انتهاء مشاركته الحالية التي سيحسم فيها صراعه مع البطل النرويجي يوهانيس ثينغنيس بوي على لقب كأس العالم في كونتيولاهتي الفنلندية.

وكان البطل الفرنسي يمني النفس بأن يمتد موسمه الأخير لفترة أطول من خلال خوض المرحلة العاشرة الأخيرة من كأس العالم التي كانت مقررة بين 20 و22 الشهر الجاري في أوسلو، لكنها ألغيت بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة وأثر على كافة الأحداث الرياضية في العالم بأجمعه.

ويتخلف فوركاد الذي يبقى حتى الآن بذهبياته الخمس أفضل رياضي أولمبي في بلاده، بفارق 19 نقطة عن حامل اللقب ثينغنيس بوي قبل المرحلة الأخيرة غدا السبت.

المصدر: أ ف ب