رونالدو يوجه رسالة لزميله المصاب بكورونا ويتحدث عمن فقدوا أهلهم
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى محبيه، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب المسابقات الأوروبية بشلل تام.
وكتب رونالدو على "إنستغرام": "يمر العالم حاليا بفترة صعبة وحرجة للغاية، تتطلب منا جميعا أن نكون على أعلى قدر من الرعاية والاهتمام".
وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم ليس بصفتي لاعب كرة قدم، ولكن بصفة ابن وأب وإنسان يهتم بالتطورات الأخيرة التي تصيب العالم أجمع".
وتابع قائلا: "من المهم أن نلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الحكومات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الحالي".
وأضاف: "حماية حياة الإنسان يجب أن تفوق أي مصالح أخرى، وأبدي تعاطفي ودعمي التام لكل من فقد عزيزا لديه وأتضامن مع الذين يحاربون هذا الفيروس، مثل زميلي دانييلي روغاني".
وختم بالقول: "أثمن كثيرا الجهود المذهلة للأطباء والمتخصصين، الذين يعرضون حياتهم للخطر، من أجل إنقاذ الآخرين".
المصدر: وكالات