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رونالدو يوجه رسالة لزميله المصاب بكورونا ويتحدث عمن فقدوا أهلهم

الرياضة

رونالدو يوجه رسالة لزميله المصاب بكورونا ويتحدث عمن فقدوا أهلهم
AFP Marco Bertorello
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى محبيه، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب المسابقات الأوروبية بشلل تام.

وكتب رونالدو على "إنستغرام": "يمر العالم حاليا بفترة صعبة وحرجة للغاية، تتطلب منا جميعا أن نكون على أعلى قدر من الرعاية والاهتمام".

وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم ليس بصفتي لاعب كرة قدم، ولكن بصفة ابن وأب وإنسان يهتم بالتطورات الأخيرة التي تصيب العالم أجمع".

وتابع قائلا: "من المهم أن نلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الحكومات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الحالي".

وأضاف: "حماية حياة الإنسان يجب أن تفوق أي مصالح أخرى، وأبدي تعاطفي ودعمي التام لكل من فقد عزيزا لديه وأتضامن مع الذين يحاربون هذا الفيروس، مثل زميلي دانييلي روغاني".

وختم بالقول: "أثمن كثيرا الجهود المذهلة للأطباء والمتخصصين، الذين يعرضون حياتهم للخطر، من أجل إنقاذ الآخرين".

المصدر: وكالات

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