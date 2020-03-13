 
مباشر

أول رد من ديبالا على الأنباء التي تحدثت عن إصابته بكورونا

الرياضة

أول رد من ديبالا على الأنباء التي تحدثت عن إصابته بكورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfrn

نشر الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الجمعة، رسالة يطمئن بها الجماهير على صحته بعد الشائعات التي انتشرت أمس عن إصابته بكورونا.

وجاء في تغريدة ديبالا: "أهلا بالجميع، أود أن أوضح أنني بخير وفي العزل الصحي في الوقت الحالي، شكرا لكل من تواصل معي وأتمنى أن يكون الجميع بخير".

إقرأ المزيد
إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا
إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

وانتشرت الشائعات في الصحف الإيطالية أمس عن إصابة ديبالا بكورونا بعد انتقال العدوى إليه من زميله دانيلي روغاني.

من جهة أخرى، أكدت وكالة الأنباء الإيطالية أن روغاني فقط من ثبت إصابته بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بينما ديبالا في فترة حجر صحي مثل باقي لاعبي الفريق.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف تماما حتى مطلع شهر أبريل المقبل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا