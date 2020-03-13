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مصادر: تأجيل سباقي الجائزة الكبرى في البحرين وفيتنام بسبب كورونا

الرياضة

مصادر: تأجيل سباقي الجائزة الكبرى في البحرين وفيتنام بسبب كورونا
AFP ANDREJ ISAKOVIC
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ذكرت مصادر في فورمولا 1 الجمعة أن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، ستؤجل سباقي الجائزة الكبرى المقبلين في البحرين وفيتنام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن التأجيل جاء بعد إلغاء السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن الأسترالية والذي كان مقررا الأحد المقبل.

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وقد تقرر من قبل إقامة سباق البحرين وهو الجولة الثانية من سباقات الموسم بدون جمهور في 22 مارس الجاري.

وسباق فيتنام في نسخته الأولى هو الجولة الثالثة من الموسم وكان من المقرر إقامته في الخامس من أبريل المقبل في العاصمة هانوي.

وقالت المصادر إن البطولة، التي قررت بالفعل تأجيل سباق الصين المقرر في 19 أبريل، تستعد لإصدار بيان رسمي في وقت لاحق.

المصدر: "رويترز"

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