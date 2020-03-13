اليابان ترد على اقتراح ترامب حول تأجيل الأولمبياد

أكدت الحكومة اليابانية الجمعة أنها عازمة على إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في موعدها، رغم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا للصحفيين: "أعلم بشأن تصريحات ترامب لكننا نعمل وبتعاون وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد ومع سلطات طوكيو في الإعداد لتنظيم دورة الألعاب كما هو مخطط لها".

وقال إن رئيس الوزراء شينزو آبي وترامب أجريا مكالمة هاتفية لمناقشة تفشي الفيروس بالاضافة إلى الألعاب الأولمبية "في الاتصال الهاتفي مع الرئيس ترامب، أشار رئيس الوزراء إلى جهودنا لتنظيم الألعاب فيما رأى الرئيس (ترامب) أنه يقدر بشدة جهود اليابان في الشفافية".

ولم يشر ما إذا كان ترامب قد كرر اقتراحه بالتأجيل.

وأكد سوغا أن الحكومة اليابانية "لا تتطلع" إلى ألعاب دون جماهير أو احتمال انسحاب رياضيين من الحدث.

Japan's Olympics minister brushes off President Trump's suggestion the Tokyo Olympics be postponed for a year, saying organizers are “not considering cancellation or a postponement, absolutely not at all.”



by @StephenWadeAPhttps://t.co/8390YJtWZb — AP Sports (@AP_Sports) March 13, 2020

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وقال ترامب الخميس إنه يتعين على منظمي أولمبياد طوكيو والمقرر إقامته في 24 يوليو التفكير في تأجيل الدورة لمدة عام، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

وأشار ترامب إلى أن الحدث الكبير والذي يقام كل 4 أعوام سيكون مختلفا في حال إقامته من دون جمهور.

المصدر: "وكالات"