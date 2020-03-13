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عراك و8 بطاقات حمراء.. مشاهد درامية في مباراة بالبرازيل

الرياضة

عراك و8 بطاقات حمراء.. مشاهد درامية في مباراة بالبرازيل
AFP SILVIO AVILA
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شهدت نهاية مباراة دربي مدينة بورتو أليغري البرازيلية ضمن مسابقة كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية في كرة القدم الخميس والتي انتهت بالتعادل السلبي أحداثا مؤسفة.

وحدث عراك بين لاعبي إنترناسيونال وبورتو أليغري ما أدى إلى طرد 4 لاعبين من كل فريق.

وقام الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني بطرد بيبي ودا كوستا من بورتو أليغري وأدينيلسون وباربوسا من إنترناسيونال في الدقيقتين 88 و89 بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

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لكن الأمور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك فيها اللاعبون الاحتياطيون من كلا الفريقين، فقام الحكم بطرد ميراندا وهنريكه من غريميو وكويستا وكونسيساو براكسيديس من إنترناسيونال في الدقيقتين 90+5 و90+7.

ويعتبر دربي بورتو أليغري الذي يطلق عليه تسمية "غرينال" أحد أكثر المباريات المحلية عداوة في البرازيل.

المصدر: "أ ف ب"

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