إلغاء جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد

أعلن منظمو سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة، إلغاء السباق الذي كان مقررا أن ينطلق هذا الأسبوع، قبل بدء التجارب الحرة الأولى.

وقال منظمو السباق والاتحاد الدولي للسيارات في بيان، إن إلغاء السباق يأتي غداة انسحاب فريق ماكلارين على خلفية ثبوت إصابة أحد أعضائه بـ"كوفيد-19" المصنف وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وجاء الإلغاء بعد دقائق قليلة من إعلان رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أن السباق سيقام بدون جمهور.

وكان من المقرر أن ينطلق الجمعة موسم 2020 من البطولة تحت عنوان رئيسي، هو بحث حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يحمله السائق الأسطوري الألماني مايكل شوماخر (سبعة ألقاب).

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

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وكان العضو في ماكلارين واحدا من ثمانية أشخاص خضعوا لفحوص بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة، وتم الخميس التأكد من أن السبعة الآخرين، وبينهم أربعة في فريق "هاس"، جاءت فحوصاتهم سلبية.

ولم يسلم الجدول المعلن للبطولة حتى الآن من تأثيرات تفشي الفيروس، إذ تم إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقررا في 19 أبريل، بينما سيمنع المشجعون من حضور جائزة البحرين الأسبوع المقبل.

وبحسب تقارير غير مؤكدة صدرت الجمعة، سيتم إلغاء أو تأجيل سباق جائزة البحرين بالإضافة إلى فيتنام، على أن ينطلق موسم الفورمولا واحد في هولندا مطلع مايو المقبل.

وأثر انتشار فيروس كورونا حول العالم سلبا على جدول الأحداث الرياضية في منافسات عدة، ومنها الرياضات الميكانيكية حيث ألغيت منافسات فئة "موتو جي بي" ضمن جائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية الأحد.

المصدر: " أ ف ب"