عزل ثلاثة لاعبين من ليستر سيتي بعد ظهور أعراض كورونا عليهم

أكد مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز، أنه تم عزل ثلاثة لاعبين من الفريق عن باقي المجموعة، وذلك بعد أن ظهرت عليهم عوارض فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات رودجرز خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، قبل مباراة الفريق بعد غد السبت أمام واتفورد.





Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT — Leicester City (@LCFC) March 12, 2020

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وقال رودجرز خلال المؤتمر: "لدينا بعض اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض (فيروس كورونا)، نحن نتبع التعليمات، وتم عزلهم عن الفريق".

وأضاف: "لدينا طاقم طبي رائع هنا في النادي يقدم النصح للاعبين والطاقم المساعد وللجميع، تم تحديد ما يجب الحذر منه بوضوح شديد".

وعن تأثير فيروس كورونا على كرة القدم بشكل عام، وما ينتج عن ذلك مثل إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جمهور، قال رودجرز: "بالطبع، من وجهة نظر كرة القدم، إنه أمر محزن، لكن الصحة العامة أهم من كل هذا. هذه اللعبة تتعلق باللاعبين والجمهور، إذا كان أي منهما غير موجود، فإنها لن تعود كما كانت".

المصدر: وكالات