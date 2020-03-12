مانشستر يونايتد يقسو على لاسك لينز بخماسية في الدوري الأوروبي (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا عريضا على مضيفه لاسك لينز النمساوي بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية "الشياطين الحمر" كل من النيجيري أوديون إيغالو والويلزي دانيل جيمس والإسباني خوان ماتا وماسون غرينوود والبرازيلي أندرياس بيريرا في الدقائق 28 و58 و82 و90+1 90+3 على الترتيب.

وبهذا الفوز الكبير، قطع مانشستر يونايتد شوطا كبيرا لحجز بطاقة الدور ربع النهائي من البطولة القارية بانتظار مباراة الإياب التي يستضيفها في معقله "أولد ترافورد" في الـ19 من مارس الجاري.

المصدر: RT