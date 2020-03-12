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إيقاف كل مسابقات رابطة لاعبي التنس لمدة ستة أسابيع

الرياضة

إيقاف كل مسابقات رابطة لاعبي التنس لمدة ستة أسابيع
Gettyimages.ru
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قررت رابطة لاعبي التنس المحترفين اليوم الخميس إيقاف كل المسابقات لمدة ستة أسابيع بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من بيان مقاطعة ميامي بإلغاء بطولة ميامي المفتوحة بعد أيام من إلغاء بطولة إنديان ويلز في جنوب كالفورنيا بسبب المخاوف ذاتها من الوباء.

المصدر: رويترز

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