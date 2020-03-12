إيقاف كل مسابقات رابطة لاعبي التنس لمدة ستة أسابيع

قررت رابطة لاعبي التنس المحترفين اليوم الخميس إيقاف كل المسابقات لمدة ستة أسابيع بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19. — ATP Tour (@atptour) March 12, 2020

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من بيان مقاطعة ميامي بإلغاء بطولة ميامي المفتوحة بعد أيام من إلغاء بطولة إنديان ويلز في جنوب كالفورنيا بسبب المخاوف ذاتها من الوباء.

The 2020 Miami Open is cancelled.



We will host the 2021 tournament from March 22nd to April 4th. pic.twitter.com/ALTWxuUaX9 — Miami Open (@MiamiOpen) March 12, 2020

المصدر: رويترز