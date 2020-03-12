تأجيل مباراتين مرتقبتين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، تأجيل مباراتي مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، ويوفنتوس وضيفه ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن "اليويفا" عبر موقعه الرسمي تأجيل المباراتين التي كانتا ستلعبان الثلاثاء المقبل، بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة في ريال مدريد، وداييلي روجاني لاعب يوفنتوس، بفيروس كورونا، ودخول الفريقين الحجر الصحي.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course. — UEFA (@UEFA) March 12, 2020

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ولم يعلن "اليويفا" أي تفاصيل بخصوص الموعد الجديد للمباراتين، موضحا أنه سيتخذ قراره بشأنهما في الوقت المناسب.

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على مضيفه ريال مدريد ذهابا 2-1، بينما فاز ليون على ضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل.

المصدر: وكالات