"كاس" تنظر في اعتراض إماراتي على تتويج قطر بكأس آسيا 2019 بداعي التجنيس غير القانوني

بدأت محكمة التحكيم الرياضي اليوم دراسة اعتراض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على تتويج المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم التي استضافتها الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير 2019.

وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن الجانب الإماراتي يؤكد عدم أهلية مشاركة اللاعبين المجنسين في المنتخب القطري، المعز علي صاحب الأصول السودانية، وبسام الراوي صاحب الأصول العراقية، خلال المباراة التي جمعت منتخبي قطر والإمارات في 29 يناير ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019، والتي انتهت برباعية نظيفة لصالح العنابي الذي تابع طريقه لمعانقة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عقب تجاوزه المنتخب الياباني في النهائي بنتيجة 3-1.

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ويتوقع أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قرارها بقبول طعن الجانب الإماراتي من رفضه في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أصدر قراره ببراءة الجانب القطري من تهمة التجنيس غير القانوني قبل بداية المباراة النهائية لأمم آسيا 2019 أمام اليابان.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن الفريق يعتبر خاسرا للمباراة في حال إشراكه للاعب غير مؤهل.

كما تنص قوانين "الفيفا" على أنه يمكن للاعبين اكتساب الجنسية الرياضية إذا "عاشوا باستمرار لمدة خمس سنوات على الأقل بعد بلوغ سن 18 عاما على أراضي الاتحاد المعني".

وحسب بعض التقارير فإن كلا من المعز علي البالغ 23 عاما، وبسام الراوي البالغ 22 عاما لم يلتزما بقاعدة الإقامة لمدة خمس سنوات.

ومع ذلك، فإن كلا اللاعبين يؤكدان أن والدتيهما ولدتا في قطر، ما يلبي معايير الأهلية الوطنية في "الفيفا" إذا ولد أحد الوالدين أو الجد على أراضي الاتحاد المعني.



المصدر: apnews.com