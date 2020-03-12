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كورونا.. نادي إنتر ميلان الإيطالي يعلن إجراءات العزل!

الرياضة

كورونا.. نادي إنتر ميلان الإيطالي يعلن إجراءات العزل!
AFP VINCENZO PINTO
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعليق كل الأنشطة الرياضية بالنادي عقب الإعلان عن إصابة اللاعب دانييل روغاني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بفيروس كورونا الجديد.

ونشر النادي الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه، يعلن فيه تعليق كل الأنشطة الرياضية بالنادي حتى إشعار آخر من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والفحوصات على كل اللاعبين الذين من المحتمل أن يكونوا تم اختلاطهم بروغاني.

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وقال إن النادي يتجه لعزل اللاعبين والطاقم الفني الذين من الممكن أن يكونوا مصابين.

يذكر أن روغاني خاض المباراة الأخيرة لفريقه اليوفي أمام إنتر من على خط البدلاء وشارك في عمليات الإحماء والاحتفالية الصغيرة عقب المباراة.

المصدر: لا غازيتا ديللا سبورتا

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