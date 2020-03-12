كورونا.. نادي إنتر ميلان الإيطالي يعلن إجراءات العزل!
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعليق كل الأنشطة الرياضية بالنادي عقب الإعلان عن إصابة اللاعب دانييل روغاني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بفيروس كورونا الجديد.
ونشر النادي الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه، يعلن فيه تعليق كل الأنشطة الرياضية بالنادي حتى إشعار آخر من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والفحوصات على كل اللاعبين الذين من المحتمل أن يكونوا تم اختلاطهم بروغاني.
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Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie
وقال إن النادي يتجه لعزل اللاعبين والطاقم الفني الذين من الممكن أن يكونوا مصابين.
يذكر أن روغاني خاض المباراة الأخيرة لفريقه اليوفي أمام إنتر من على خط البدلاء وشارك في عمليات الإحماء والاحتفالية الصغيرة عقب المباراة.
المصدر: لا غازيتا ديللا سبورتا