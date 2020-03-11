التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء إلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول الإنجليزي الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإسباني:
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020
Our side to face @atleti 👊
بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيلة الأساسية التالية ضد الريدز:
[👥] 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 ⚡— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 11, 2020
⚽ #LFCAtleti
⭐ #UCL | 🔴⚪ #AúpaAtletipic.twitter.com/3UfQzXvUQU
يذكر أن مباراة الذهاب في إسبانيا انتهت لمصلحة أتلتيكو بهدف دون مقابل.
المصدر: Atleti/LFC/twitter